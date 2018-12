Pressenævnet kritiserer Dagbladet Børsen

Dagbladet Børsen får kritik for manglende oplysninger og utilstrækkelig forelæggelse.Dagbladet Børsen omtalte i en række artikler i april og maj 2018 en kendelse fra Advokatnævnetvedrørende en advokats brug af fuldmagt fra et ægtepar. Advokatnævnet udtalte kritik af advokaten for at have handlet i strid med god advokatskik. Advokatnævnets kendelse blev indbragt for Københavns Byret.Det forhold omtalte Børsen alene i den første artikel, som blev bragt den 25. april 2018 men ikke i de følgende artikler.Det kritiserer Pressenævnet.Pressenævnet udtaler også kritik af Børsen for ikke at lade klager komme tilstrækkeligt til orde i omtalen.Børsen havde undladt at medtage klagers bemærkningerne om, at Advokatnævnets kendelse, ifølge ham, ikke kunne fortolkes sådan, at han skulle have forsøgt at "snyde" nogen, ligesom der, ifølge ham, ikke var foregået noget ulovligt.Endelig udtaler Pressenævnet kritik af Børsen for at bringe en skadelig oplysning om, at klager skulle være blevet politianmeldt til SØIK - en oplysning som Dagbladet Børsen ikke inden offentliggørelsen af artiklen havde forelagt for klager.Klager har bestridt, at en sådan politianmeldelse skulle have fundet sted.Pressenævnet har pålagt os at bringe ovennævnte meddelelse. Hele kendelsen fra Pressenævnet kan læses på pressenaevnet.dk