London-lufthavn indstiller al flyvning efter droneaktivitet

To droner har torsdag formiddag forårsaget omfattende aflysninger ved Londons store internationale Gatwick-lufthavn i Storbritannien.



Al trafik er således indstillet, så der hverken er flyvninger til eller fra Gatwick. Det oplyser lufthavnen på Twitter.



- Alle fly er fortsat suspenderede til og fra Gatwick i dag grundet fortsat droneaktivitet omkring landingsbanen. Der er betydelige forstyrrelser som følge af, hvad der synes at være et bevidst forsøg på at forstyrre flyvninger, skriver lufthavnen kort før klokken 13 på Twitter.



- Vi er ekstremt kede af, at det berører passagererne, ikke mindst på denne tid af året. Vi råder fortsat til, at man undlader at tage i lufthavnen og tjekker sit flys status med luftfartsselskabet, lyder det.



Storbritanniens premierminister, Theresa May, er svært utilfreds med situationen.



- Denne opførsel er uansvarlig og komplet uacceptabel. Vi føler med alle passagerer, der står over for så store forstyrrelser, siger en talsmand for Theresa May ifølge Reuters over middag torsdag.



Allerede onsdag aften oplyste lufthavnen, at to droner var blevet spottet i området, og at flyvninger derfor ville blive indstillet.



Lufthavnens øverste driftsleder, Chris Woodroofe, sagde ifølge nyhedsbureauet AP torsdag morgen, at omkring 10.000 mennesker var omfattet af nedlukningen, som betød, at 2000 fly ikke kunne forlade Gatwick.



Samtidig blev 6000 fly omdirigeret til andre lufthavne i Storbritannien, Paris og Amsterdam.



Han fortalte, at mindst én drone stadig befandt sig over lufthavnen torsdag formiddag.



En politihelikopter har svævet rundt nær lufthavnen, og politiet forsøger at finde droneoperatøren.



- Politiets råd er, at det vil være for farligt at skyde dronen ned, på grund af hvad der måske kan ske med vildfarne projektiler, siger Woodroofe ifølge AP.



Ifølge britisk lovgivning må droner ikke flyves i nærheden af fly eller lufthavne eller i en højde over 122 meter fra jorden.



Gatwick er nummer otte på listen over Europas mest travle lufthavne. Den betjener 228 destinationer i 74 lande, og 45 millioner passagerer er hvert år gennem lufthavnen.



