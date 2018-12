Statsadvokat sagsøger Facebook i Cambridge Analytica-sag

Relateret indhold Tilføj søgeagent Facebook

Kongressen Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Facebook

Kongressen

Statsadvokaten i Washington D.C. lægger sag an mod Facebook som følge af Cambridge Analytica-skandalen.



Det skriver nyhedsbureauet AP onsdag.



Sagen handler om, at analysevirksomheden Cambridge Analytica udnyttede huller i Facebooks sikkerhed til at høste data fra op til 87 millioner brugere uden deres samtykke.



Det er ifølge Reuters første gang, at amerikanske myndigheder forsøger at få straffet Facebook for Cambridge Analyticas brug af platformen.



I søgsmålet hævdes det, at Facebook har vildledt brugere om datasikkerhed, og at firmaet ikke i tilstrækkelig grad har overvåget tredjepartsapplikationer.



Efter afsløringerne har der været afholdt høringer i Kongressen.



Derudover har Facebook ændret indstillingerne for, hvilke data udviklere uden for Facebook har adgang til.



Tidligere denne uge kom det frem, at Facebook muligvis har gjort private billeder fra næsten syv millioner brugere synlige for andre apps, som brugerne tidligere har anvendt.



/ritzau/