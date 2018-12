Det sker i dag: Rentemelding fra Storbritannien og Sverige

Rentemeddelelser

Efter den amerikanske rentemeddelelse onsdag kommer der kl. 13 rentemeddelelse fra Bank of England, hvor det politiske system ligger helt underdrejet i brexit-striden.



Også Sveriges Riksbank kommer med rentemelding og har ladet forstå, at den såkaldte styrerente bliver hævet enten her i december eller i februar næste år.



Nøgletal

Danmarks Statistik er klar kl. 8 med en oversigt over formue og gæld 2017, høsten fra bl.a. korn, raps og bælgsæd, og en oversigt over danskernes fravær i 2017, fordelt på ugedage. Fra USA får vi bl.a. tal for nytilmeldte ledige.



Putins årlige spørgetime

I Rusland holder præsident Vladimir Putin sin traditionelle pressekonference, som er en årligt tilbagevendende begivenhed.



Handlen på boligmarkedet

Boligsiden.dk offentliggør i dag en oversigt over handelsaktiviteten på boligmarkedet i november. Tallene viser antallet af handlede villaer og rækkehuse, ejerlejligheder og fritidshuse samt udviklingen i antallet af handler.



Regnskaber

Et par børsnoterede selskaber aflægger regnskab for fjerde kvartal, det drejer sig om Per Aarsleff og Roblon.