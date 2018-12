Ingeniør får stinkende hævn over pakketyve

Det er dumt at stjæle pakker fra folks dørtrin. Specielt hvis dørtrinet tilhører en tidligere Nasa-ansat.



Den amerikanske ingeniør Mark Rober besluttede sig for at tage hævn, efter at han fik stjålet en pakke, der var blevet lagt lige uden for hans dør. Over et halvt år byggede han en falsk pakke, der skulle lokke tyve i en fælde, skriver CNBC.



Og han fik sin hævn. Pakken fik ikke lov at ligge mange timer uden for døren, før en tyv snuppede den.



Hvad tyven ikke vidste, var, at pakken var udstyret med gps og kamera, så Mark Rober kunne følge ham. Og da pakken blev åbnet, fløj der glimmer ud i ansigtet på tyven, som samtidig blev oversprøjtet med en falsk lugt af prut.



/ritzau/