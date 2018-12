Landsret skærper straf til advokat

En betinget dom er ikke hård nok til advokat Nick Langschwager.



Det mener Østre Landsret, der mandag dømte ham for at bedrage sin arbejdsgiver og for at sende en falsk erklæring om sin løn for at slippe for at betale forhøjet børnebidrag.



Landsrettens straf lyder på halvandet års fængsel. Tre måneder skal afsones, mens resten gøres betinget, hvis Langschwager udfører 200 timers samfundstjeneste.



Da han blev dømt i byretten, blev hele dommen gjort betinget, hvis han udførte 250 timers samfundstjeneste.



Dengang vurderede retten også, at det var tilstrækkeligt at frakende Langscwager retten til at være advokat i tre år. I landsretten blev der ikke sat en udløbsdato.



/ritzau/