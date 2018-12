Prins Joachim springer ud som tv-stjerne

Hvorfor ser Danmark ud, som det gør i dag?



Det spørgsmål har prins Joachim sat sig for at besvare i en tv-serie på seks afsnit, oplyser hoffet og Nordisk Film.



Tv-verdenen er helt ny for prinsen. Men prins Joachims familie har været en del af danskernes identitet i mere end 1000 år, og han har derfor danmarkshistorien tæt inde på livet.



I serien stiller han skarpt på, hvem vi danskere er, og hvad vi er gjort af.



- Jeg har altid interesseret mig for udviklingen i Danmark. Hvordan er vi kommet hertil? Hvorfra opstår det samfund, som vi alle nyder godt af? Hvem har opbygget det?, siger prins Joachim i en pressemeddelelse.



Serien kan ses på DR K i efteråret 2019.



/ritzau/