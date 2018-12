Computerspil kan vænne børn til pengespil

Flere computerspil har elementer, der kan vænne børn til at spille om penge.



Sådan lyder kritikken fra blandt andet Børnerådet og Center for Ludomani, skrev Berlingske søndag.



Det er blandt andet såkaldte loot boxes og skins, der kritiseres for at føre mindreårige ud i gambling.



Loot boxes kan sammenlignes med lykkeposer, skriver Berlingske. Det er en boks i spillet, som spilleren kan købe for penge - dog uden at vide, hvilken virtuel genstand der er inde i boksen, og hvilken værdi den har.



Bagefter kan spilleren gå ind på nogle tredjepartshjemmesider og gamble med de virtuelle genstande, de såkaldte skins, og få omsat dem til penge.



/ritzau/