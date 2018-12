Betalte middage i sin private villa på Frederiksberg og en privat fødselsdagsfest i landets største a-kasses lokaler.



Det er nogle af de nye beskyldninger mod den fyrede direktør for Akademikernes A-kasse, Michael Valentin.



Beskyldningerne er ifølge Ekstra Bladet blevet anmeldt til politiet 4. december. Dermed har Michael Valentin to politianmeldelser hængende over hovedet.



Michael Valentin afviser fuldstændig, at a-kassen har betalt for mad, servering eller vin ved private arrangementer.



Michael Valentin blev i september fyret som direktør i a-kassen. Nogen egentlig årsag til fyringen er ikke blevet lagt frem i offentligheden.



