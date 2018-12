Red Barnet fyrer generalsekretær Jonas Keiding Lindholm, der gennem de seneste 3,5 år har stået i spidsen for organisationens kontor i Danmark.



Årsagen er, at hans ledelsesstil har været for hård og kontant, og at han har sat for høje forventninger til sine ansatte.



Fire ud af fem i det øverste ledelseslag er stoppet i løbet af det seneste år. Derfor har bestyrelsen set sig nødsaget til at handle.



Det fortæller Red Barnets landsformand, Lars Svenning Andersen.



- Han har været en meget kontant og driftig generalsekretær, og det har kostet på de indre linjer.



- Det har givet et for hårdt arbejdsmiljø og betydet, at medarbejdere - også ledende - har forladt vores organisation. Det vil vi reparere på nu, siger han.



Lars Svenning Andersen er dog tilfreds med de resultater, som den nu tidligere generalsekretær har leveret.



- Han har gjort et fremragende arbejde i forhold til at sikre en sund økonomi, sikret en tredobling af bidragene til Red Barnet og moderniseret hele organisationen og øget vores indsatser hele vejen rundt.



- Så på den måde har han gjort en fantastisk indsats. Men det har haft nogle konsekvenser i organisationen, som vi nu reagerer på, siger Lars Svenning Andersen.



Red Barnet Danmark har et årligt budget på rundt regnet 500 millioner kroner. Organisationen havde sidste år 163 ansatte i Danmark.



Jonas Keiding Lindholm har samlet været i Red Barnet i 14 år, og han er ked, at hans ledelse har ført til mistrivsel hos ansatte i organisationen.



- Jeg er rigtig stolt af de resultater, der er blevet skabt i Red Barnet på min vagt. Styrket økonomi, flere frivillige, flere frie midler, og vi har nået mange flere børn.



- Men samtidig er jeg rigtig ked af, at nogle af medarbejderne har slået sig på den store omstilling, der skal til for at nå dertil, og også har slået sig på min ledelsesstil. Det har jeg det rigtig skidt med, siger han til Ritzau.



Jonas Keiding Lindholm er berettiget til seks måneders løn, hvilket svarer til omkring en halv million kroner. Det vil dog blive modregnet, hvis han i den mellemliggende periode får et nyt job.



Red Barnets finansdirektør, Thomas Reidar Andersen, er udpeget som midlertidig generalsekretær, til der er fundet en permanent afløser.



/ritzau/