Fredag er fagforeningen 3F på gaden for at demonstrere foran Tivoli Food Hall i København, hvor 14 stadeholdere, der sælger mad og drikke, ingen overenskomst har for deres ansatte.



Virksomhederne og 3F har forhandlet flere gange, men 3F har måttet konstatere, at det ikke har været muligt at lave en aftale.



3F har overenskomster med alle restauranter og forlystelser i selve Tivoli. Men i Tivoli Food Hall, der åbnede i 2017 lige uden for haven, har de mødt modstand.



Det skuffer 3F's formand i København, Bjarne Høpner.



- Jeg beklager, at vi ikke fik en aftale på plads i første omgang.



- Vi fik at vide, at de ville indsætte et nyt forhandlingsudvalg, men de vil ikke mødes med os. Jeg er fuldkommen uforstående overfor, hvorfor de ikke vil forhandle, siger han.



Administrerende direktør i Tivoli Lars Liebst har, ifølge Bjarne Høpner, meddelt at Tivoli ikke vil blande sig.



- Han siger, at han er tilhænger af den danske model, men han kan ikke gå ind og bestemme, hvad virksomhederne skal gøre.



- Men han kan godt få penge for, at de kører en forretning uden de samme konkurrencevilkår som resten af restauratørerne og hans egne forretninger for øvrigt, siger Bjarne Høpner.



Brancheforeningen Danmarks Restauranter og Cafeer (DRC) udtaler sig i konflikten på stadeholdernes vegne.



Direktør for DRC Torben Hoffmann Rosenstock er en smule uforstående over, at det nu er endt i en konflikt.



- 3F har valgt at indlede en konflikt, selv om der har været en positiv dialog mellem flere af stadeholderne og 3F. Så det er vi selvfølgelig overraskede over, men det er jo 3F's ret at gøre det.



- Nu er der aftalt et møde med 3F på tirsdag, hvor vi vil prøve at genstarte dialogen, og så må vi se hvad det fører til, siger han.



