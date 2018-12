Medie: To chefer i Skat skal finde beviser mod sig selv

Den direktør og den kontorchef, der i Skat står for udvælgelsen af dokumenter til Undersøgelseskommissionen om Skat, sad selv med på ti centrale direktionsmøder, som kommissionen er sat til at undersøge.



Det skriver dr.dk.



På de ti møder blev Skats øverste ledelse igen og igen advaret om, at det var muligt at svindle med refusion af udbytteskat, og at udbetalingerne steg og steg. Alligevel var der ingen, der satte en stopper for tyveriet af over 12,7 milliarder kroner i refusion af udbytteskat, som man nu ved samtidig fandt sted.



De to chefer i Skat, der i dag har ansvar for at udvælge bevismateriale til kommissionen, indgår således selv i den sag, som kommissionen er sat til at undersøge, og det skader kommissionens troværdighed, mener dr. jur. Frederik Waage, Syddansk Universitet, i følge dr.dk.



"De er inhabile fordi, der er en risiko for, at de kan ifalde et retligt ansvar. De har deltaget på møder, som efterfølgende skal undersøges af kommissionen. Og dermed vil de være inhabile," siger han til P1 Orientering.



Skattestyrelsen afviser, at der et problem.