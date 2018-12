Europa-Parlamentet godkendte onsdag en handelsaftale med Japan. Det er den største handelsaftale, EU har indgået.



Den blev vedtaget med stemmerne 474 for og 156 imod.



Japans parlament har for nylig ratificeret aftalen. Den kan træde i kraft 1. februar.



Japan er verdens tredjestørste økonomi. Aftalen er den første af sin art, der tager højde for klimamål og direkte har referencer til FN-klimaaftalen fra 2015 i Paris.



Dansk Industri vurderer, at dansk eksport til Japan med aftalen kan øges med 30-50 procent. Især på fødevarer, grøn teknologi og medicinsk udstyr står danske virksomheder stærkt i Japan.



/ritzau/