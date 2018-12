Advokater for tiltalte nedrivere øjner guld i nylig frifindelse af kartelmistænkte entreprenører

Eksklusivt for kunder

Onsdag morgen blev de to entreprenørvirksomheder Jorton og H. Skjøde Knudsen samt tre tidligere og nuværende ansatte frikendt for ulovlig prisdeling ved Retten i Odense.



Bagmandspolitiet gik ellers efter at få idømt firmaerne bøder på henholdsvis 10...