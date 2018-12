Trump truer med budgetkaos i kampen for en mur mod Mexico

Den amerikanske præsident, Donald Trump, har tirsdag truet med en "lukning af regeringen", hvis ikke et kommende budget indeholder finansiering til den mur mod den mexicanske grænse, som præsidenten ønsker, og som han lovede i forbindelse med valgkampen i 2016.



Det skriver Bloomberg News.



- Jeg vil være den, der lukker den ned. Jeg vil ikke bebrejde jer for det, sagde præsidenten foran journalister i forbindelse med en diskussion med Nancy Pelosi og Chuck Schumer, der er demokraternes ledere i henholdsvis Repræsentanternes Hus og Senatet.



- Og jeg er stolt over at lukke regeringen ned for grænsesikkerhed, Chuck.



En lang række myndigheder løber tør for penge den 21. december, hvis ikke de amerikanske politikere kan blive enige om en aftale, som sikrer finansieringen.



Donald Trump har ifølge Bloomberg News i flere måneder truet med at lukke regeringen ned, hvis ikke han i en ny aftale får fuld finansiering til en grænsemur mod Mexico. Det var en hjørnesten i Trumps valgløfter, at en mur vil kunne stoppe den illegale immigration ind i USA fra Latinamerika.



Lige nu har republikanerne, præsidentens parti, stadig flertallet i begge kamre, men budgetloven kræver 60 stemmer for i senatet, og det har partiet ikke. Derfor kræver det, at flere demokraterne stemmer for en aftale i Senatet.



Til januar, når de nyvalgte politikere fra novembers midtvejsvalg tiltræder deres embeder, skifter flertallet i Repræsentanternes Hus, da demokraterne vandt 40 nye pladser. I Senatet styrker republikanernes deres flertal med nogle pladser, men dog ikke i nærheden af et flertal på 60 senatorer mod 40.



