PET åbner kontor i Grønland for at forebygge og imødegå trusler mod friheden, demokratiet og sikkerheden

En ansat ved Politiets Efterretningstjeneste (PET) har fået base på et nyt kontor i Nuuk i Grønland, oplyser efterretningstjenesten.



- Det er PET's opgave som national efterretnings- og sikkerhedsmyndighed at identificere, forebygge og imødegå trusler mod friheden, demokratiet og sikkerheden i hele rigsfællesskabet, skriver PET i en mail.



- Som et naturligt led i de seneste års øgede fokus på Arktis har PET nu oprettet en funktion som sikkerhedsrådgiver baseret i Nuuk.



Arktis er et vigtigt område med flere landes interesse. Det konkluderede Forsvarets Efterretningstjeneste i sin årlige risikovurdering i begyndelsen af december.