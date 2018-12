Relateret indhold Tilføj søgeagent ZEW Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter.

De tyske finansielle aktører er mere optimistiske i forhold til den økonomiske udvikling i Tyskland de kommende seks måneder, end økonomer havde forudset.



I det såkaldte ZEW-indeks viser forventningsindekset for december en stigning til -17,5 fra -24,1 måneden før. Økonomerne havde ifølge Bloomberg News ventet et fald til -25,0.



- Det stærkere end ventet ZEW-indeks tegner til et opsving i euroområdet i fjerde kvartal sammenlignet med kvartalet før. En stigning i aktiviteten er i høj grad afhængig af den tyske, skriver analysefirmaet Oxford Economics i en kommentar til tallet.



Problemerne i den tyske bilsektor virker ikke så store som tidligere med stigende fabriksordrer for tredje måned i træk, og eksporten er steget siden oktober, skriver analysefirmaet.



- Kombineret med dagens ZEW-læsning i Tyskland er der stigende tegn på, at en solid rebound i tysk aktivitet i dette kvartal vil finde sted, påpeger Oxford Economics.



Der er dog stadig udfordringer, der kan hæmme den økonomiske vækst, såsom en "no-deal-brexit", protesterne i det franske og udfordringerne i den italienske økonomi, påpeges det.



Den del af ZEW-indekset, som afspejler vurderingen af den nuværende økonomiske situation, faldt til 45,3 fra 58,2. Konsensus var ifølge Bloomberg et fald til 55,0.



ZEW-tillidsindikatoren er udarbejdet af organisationen Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (EW) og afspejler vurderingen af Tysklands økonomiske situation blandt institutionelle investorer og økonomer.



/ritzau/FINANS