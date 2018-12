Macron bøjer sig efter voldelige demonstrationer: Hæver mindsteløn i Frankrig

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, taler mandag aften for første gang til nationen, siden voldelige demonstrationer brød ud i Frankrig for fire uger siden.



Præsidenten giver en række løfter for at imødekomme demonstranterne.



Han siger samtidig, at franskmændenes vrede stikker "dybt" og er "berettiget". I samme ombæring fordømmer han dog også den voldelige opførsel, som demonstranter har udvist de seneste uger.



Blandt Macrons løfter mandag er en lille stigning i landets mindsteløn.



Præsidenten annoncerer således, at mindstelønnen fra næste år skal hæves med 100 euro om måneden - svarende til knap 750 kroner.



Den seneste tids protester er anført af protestbevægelsen "De Gule Veste".



Bevægelsen startede som en protest over en forhøjelse af afgifter på blandt andet fossile brændstoffer.



Protesterne er dog blevet udvidet til at inkludere en generel utilfredshed med regeringen og en voksende ulighed.