Huaweis finansdirektør, Meng Wanzhou, er fredag blevet fremstillet i retten i Canada, hvor anklageren oplyser, at Meng er blevet tilbageholdt og arresteret i Canada på baggrund af en anholdelsesbegæring fra USA, som blev udstedt i august.



USA beskylder ifølge den canadiske anklager Huawei for at have brugt datterselskabet Skycomm til at handle ulovligt med Iran og Meng for at have skjult forholdet mellem Skycomm og Huawei, skriver Bloomberg News.



Meng Wanzhou blev ifølge oplysningerne fremlagt i retten i Vancouver anholdt i transit mellem Hongkong og Mexico.



Anklageren i Canada fremhæver i sine oplysninger til domstolen, at Meng Wanzhou har mange ressourcer til sin rådighed og ikke har nogen særlig tilknytning til Canada, hvilket taler imod frigivelse mod kaution.



/ritzau/FINANS