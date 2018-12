Det sker i dag: Lars Løkke underskriver omdiskuteret migrationsaftale i Marokko

Løkke til FN-møde i Marokko



Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) deltager mandag i et FN-møde i byen Marrakesh i Marokko. Her vil han underskrive en erklæring om migration, og han vil desuden holde en kort tale.



Aftalen er omdiskuteret, og både integrations- og udlændingeminister Inger Støjberg (V) og udviklingsminister Ulla Tørnæs (V) har afvist at tage afsted.



Frygten fra især Dansk Folkeparti er, at erklæringen indeholder flere budskaber om, at migration er positivt.



Nyt om afsat Nissan-topchef



Mandag får offentligheden kendskab til nye oplysninger i sagen om den tidligere Nissan-topchef Carlos Ghosn, der er blevet afsat, efter han er blevet sigtet for svindel.



Den japanske anklagemyndighed holder nemlig pressekonference om anholdelsen.



Carlos Ghosn er kendt som én af bilbranchens største profiler, men blev i slutningen af november fængslet i Tokyo mistænkt for omfattende skattesnyd og misbrug af Nissans midler til private formål.



Mere debat om brexit



I det britiske parlament fortsætter afstemningsdebatten forud for brexitafstemningen 11. december.

Premierminister Theresa May kæmper for opbakning til den brexitaftale, hun har forhandlet på plads med EU.