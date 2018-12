Det sker i dag: Karsten Dybvad skal vælges til ny formand i Danske Bank

Danske Bank får ny formand



Fredag er der ekstraordinær generalforsamling i Danske Bank, efter storaktionæren A.P. Møller Holding, der ejer 21 pct. af aktierne, har gennemtvunget et skifte på formandsposten.



Den nuværende formand Ole Andersen, der har været under pres i forbindelse med hvidvasksagen, går af, og ventes erstattet at topchefen for Dansk Industri, Karsten Dybvad, som A.P. Møller Holding har foreslået.

A.P. Møller Holdings investeringsdirektør Jan Thorsgaard Nielsen kan blive valgt som næstformand.



Generalforsamlingen begynder kl. 15.30, og Børsen liveblogger på borsen.dk.



Amerikansk kongetal



Hvordan går det egentlig med amerikansk økonomi? Det får vi et fingerpeg om på fredag kl. 14.30, når det amerikanske kongetal offentliggøres.



Det er et tal for, hvor mange job, der er blevet skabt uden for landbruget i november, og bliver set som en indikation på den økonomiske udvikling i USA.



Passagertal fra SAS



Fredag morgen løfter SAS sløret for, hvor mange passagerer, der fløj med det dansk-svenske luftfartsselskab i november.



Trods rekordregnskab tirsdag fik SAS-aktien tæsk af investorerne.