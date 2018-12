Det sker i dag: Finanstilsynets formands rolle i udbyttesag under lup i samråd

David Landos rolle under lup



Erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) skal torsdag i åbent samråd om udbyttesagen.



Kl. 13.30 skal han redegøre for Finanstilsynets formand David Landos rolle i spekulation i udbytteskat. Han var i en årrække bestyrelsesmedlem i Investin Pro, der blev brugt af Nordea til uretmæssigt at kræve refusion af schweizisk udbytteskat for op mod 100 mio. kr.



David Lando har afvist at have haft kendskab til Nordeas planer med kapitalforeningen.



USA-aktier handles igen



De amerikanske aktiemarkeder åbner igen torsdag. Onsdag var der ingen amerikanske aktier, der skiftede hænder, fordi alle markederne holdt lukket hele dagen.



Det var i respekt for den tidligere amerikanske præsident George H. W. Bush, også kendt som Bush senior, der døde 30. november i en alder af 94 år. Han lå onsdag på castrum doloris (latin for smertens leje), og sænkes i jorden torsdag.



Det var første gang siden 2007, at aktiemarkederne holdt lukkedag, efter en præsidents død.



Nedrivningsfirma i kartelsag



I Retten i Hillerød begynder der torsdag morgen en straffesag mod to chefer i et nedrivningsfirma, som SØIK har tiltalt for at sætte konkurrencen ud af spil ved at aftale priser i forbindelse med udbud på i alt 20 mio. kr.