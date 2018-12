Købmand skal være formand for 24.000 medlemsvirksomheder

Det bliver en købmand, der fremover skal sidde for bordenden som formand for Dansk Arbejdsgiverforening (DA).



Lisbeth Dalgaard Svanholm overtager posten efter chefredaktør og direktør på Sjællandske Medier Torben Dalby Larsen, der har været formand for arbejdsgivernes hovedorganisation siden 2010.



Hun ejer og driver Dalgaard Supermarked i Hørsholm, men er ikke uvant med de bonede gulve.



Den 59-årige købmand er tidligere formand for De Samvirkende Købmænd og har siddet i bestyrelsen for Dansk Erhverv.



Nu skal hun så sidde for bordenden i organisationen med flere end 24.000 medlemsvirksomheder inden for industri, handel, transport, service og byggeri.



En af hovedopgaverne bliver ifølge den nye formand at sørge for, at virksomhederne har adgang til den fornødne arbejdskraft.



Det handler blandt andet om, at flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse.



"Mange unge vælger næsten per default at tage en studentereksamen og kommer muligvis ud med et mindre godt resultat. Måske kunne de have haft gavn af at tage en erhvervsuddannelse."



"Det er vigtigt, at vi kommer til at fortælle om karrieremulighederne ved at gå den vej," siger Lisbeth Dalgaard Svanholm.



Men flere unge i erhvervsuddannelse gør det ikke alene. Ledige skal opkvalificeres, og så skal virksomhederne have lettere adgang til udenlandsk arbejdskraft.



"Jeg tror, vi kan drage meget fordel af at få åbnet op for, at vi kan få kompetencer udefra, så vi ikke er nødt til at flytte virksomheder ud af Danmark, men kan beholde dem her og skabe produktivitet herhjemme," siger hun.



Men der er også behov for at gøre reglerne mere smidige, når det gælder medarbejdere, som vender tilbage til Danmark efter at have arbejdet i udlandet.



"De vilkår, der gælder for dem, når de kommer tilbage på det danske arbejdsmarked, er ikke tilrettet den måde vi arbejder på, hvor vi kan drage ud og komme tilbage med yderligere kompetencer."



"Så der er nogle ting vi skal have kigget på. Vi er i en global verden, og det skal vi tænke på, når vi indretter vores arbejdsmarked," siger hun.



Nye overenskomster for det private arbejdsmarked bliver en af de første opgaver, der venter den nye DA-formand.



Så tiden bag disken i supermarkedet bliver nok begrænset, medgiver hun.



"Jeg har et godt team i min butik, så jeg behøver ikke nødvendigvis stå bag disken hver dag," lyder det.



/ritzau/