Det sker i dag: ATPs samarbejde med Macquarie under lup i samråd

Minister i udbyttesamråd



Finn Sørensen fra Enhedslisten har hevet beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen i samråd om ATPs samarbejde med selskaber, der opererer fra skattely eller har forbindelse til den store europæiske udbyttesag.



Konkret skal Troels Lund Poulsen bl.a. svare på ATPs investering i TDC, som foregik sammen med australske Macquarie, der er anklaget for at have haft snablen nede i flere europæiske statskasser.



ATP har afvist nye samarbejder med Macquarie, men har afvist at afvikle de nuværende.



Brexit diskuteres i parlament



Det britiske parlament tager onsdag fat på afstemningsdebatten om brexit. Debatten om den britiske skilsmisseaftale med EU er planlagt til at vare flere dage, og fortsætter 6., 10. og 11. december.

Den afgørende afstemning om brexit finder sted 11. december kl. 20.00.



Den britiske premierminister Theresa May stiller også op til den traditionelle onsdags-spørgetid i Underhuset.



Forsvar for USAs pengepolitik



Federal Reserves' formand, Jerome Powell, skal forsvare pengepolitikken over for kongressens økonomiudvalg onsdag. Dollaren kom under pres i sidste uger, efter nogle kommentarer fra Jerome Powell.