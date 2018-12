Modric vinder Ballon d'Or og bryder ti års dominans

Relateret indhold Artikler

Ti år i træk har enten portugiseren Cristiano Ronaldo eller argentineren Lionel Messi vundet Ballon d'Or-prisen som tegn på, at de det pågældende år var verdens bedste fodboldspiller, men vinderen i 2018 hedder Luka Modric.



Kroaten blev mandag aften hædret med prisen for første gang i karrieren ved en galla i Paris, hvor i alt 30 spillere var nomineret til prisen.



Cristiano Ronaldo, der har vundet prisen de seneste to år, blev nummer to i afstemningen, mens franskmændene Antoine Griezmann og Kylian Mbappé blev henholdsvis nummer tre og fire. Lionel Messi tog femtepladsen.



"Det er en utrolig følelse. Jeg er glad og stolt, og det er følelsesmæssigt meget overvældende."



"At slå spillere som Messi, Ronaldo, Griezmann, Neymar og Mbappé viser bare, at jeg har gjort noget helt specielt i år. Det har været et drømmeår for mig," siger Modric.



Både på landsholds- og klubplan har Modric haft et fortræffeligt 2018. I maj var han med til at vinde Champions League for tredje sæson i træk med Real Madrid efter finalesejren over Liverpool.



Den 33-årige midtbanespiller tog den gode form med til Rusland senere på sommeren, hvor Kroatien blev den helt store overraskelse. Holdet nåede finalen, som blev tabt 2-4 til Frankrig.



Efterfølgende blev Modric kåret som turneringens bedste spiller.



Undervejs var Modric med til at besejre Danmark efter straffesparkskonkurrence i ottendedelsfinalen, selv om han i den forlængede spilletid misbrugte et straffespark på Kasper Schmeichel.



Men Modric og holdkammeraterne måtte siden se sig slået i finalen af Frankrig med blandt andre supertalentet Kylian Mbappé.



19-årige Mbappé vandt mandag aften ungdommens pendant til Ballon d'Or, nemlig U21-spillernes Kopa Trophy.



