Det sker i dag: SAS lægger solid afstand til kriseårene med milliardoverskud

SAS mod milliardoverskud



Luftfartsselskabet SAS afslører tirsdag morgen sine tal for det skæve regnskabsår 2017/18.

Her venter det skandinaviske flyselskab et overskud før skat og engangsposter på omkring 2 mia. svenske kr. for hele året.



Det kan blive det bedste resultat nogensinde for SAS, der dermed har lagt solid afstand til kriseårene.

Voksende udgifter til brændstof og en sommer med mange forsinkelser kommer dog til at trække ned i resultatet.



Regnskab fra Flügger



Malervarekoncernen Flügger, der er ejet af familien Schnack, afleverer sit regnskab for andet kvartal.



Selskabet forventer selv en vækst i omsætningen på 0-2 pct. og et driftsresultat, der vokser 3-4 pct. Flügger, der driver en lang række farvebutikker til både private og professionelle over hele landet, omsatte sidste år for 1,8 mia. kr.



Nye tal for boligudbuddet



Boligsiden.dk offentliggør tal for, hvor mange villaer, rækkehuse, ejerlejligheder og fritidshuse, der er til salg i hele landet pr. 1. december.



Ny vismandsrapport



Det Økonomiske Råd afleverer den nye vismandsrapport "Dansk Økonomi, efterår 2018". Rapporten skulle oprindeligt have været ude i oktober, men blev udskudt.