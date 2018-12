Britta Nielsen og hendes søn bliver frivilligt i fængsel

Relateret indhold Tilføj søgeagent København Byret Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer København Byret

Den svindelmistænkte Britta Nielsen og hendes hælerisigtede søn har begge valgt at acceptere, at deres fængsling forlænges.



Det oplyser henholdsvis advokat Jan Schneider, der repræsenterer sønnen, og Københavns Byret.



Planen var egentlig, at en dommer i København tirsdag skulle have vurderet, om der fortsat var grund til at holde de mistænkte bag tremmer.



Men i kraft af de mistænktes beslutning er retsmødet nu aflyst.



/ritzau/