Italiensk fodboldklub solgt: Pris - 10 euro

Det lyder umiddelbart dyrt at købe en professionel fodboldklub, men det er det ikke nødvendigvis altid.



Lørdag er den italienske fodboldklub Palermo blevet solgt for en symbolsk sum på ti euro. Sælgeren er Maurizio Zamparini, der har ejet klubben siden 2002.



Det oplyser han i et afskedsbrev på klubbens hjemmeside.



De nye ejere har dog forpligtet sig til at skyde et beløb på omkring 170 millioner kroner ind i klubben.



Maurizio Zamparini var i sine første 15 år som klubejer også formand, og han benyttede sin magt til at fyre trænere på stribe.



45 gange har klubben formelt skiftet cheftræner siden sommeren 2002. I flere tilfælde er en fyret træner vendt tilbage til cheftrænerjobbet i klubben, når afløseren eller afløserne har fået silkesnoren af Zamparini.



/ritzau/