Trump om afdød George H.W Bush: Han ledede os med velfunderet dømmekraft og sund fornuft

George H.W. Bush var en mand med stor autenticitet og et stærkt engagement - både over for sit land og sin familie.



Han fandt altid en måde at sætte barren højere - det være sig som ung baseballspiller, som pilot under anden verdenskrig eller senere i politik.



Sådan lyder det fra USA's nuværende præsident, Donald Trump, der i en erklæring sammen med sin hustru, Melania Trump, sørger over tabet af George H.W. Bush. George H.W. Bush døde fredag 94 år gammel.



Han stod - som republikaner og USA's 41. præsident - i spidsen for sit land fra 1989 til 1993. Han var blandt andet med til at føre stormagten gennem den sidste del af den kolde krig.



- Med en velfunderet dømmekraft, sund fornuft og et velafbalanceret lederskab ledede præsident Bush vores nation og resten af verden til en fredelig og sejrrig afslutning på den kolde krig.



- Som præsident satte han scenen for de årtier af velstand, der fulgte efter ham. Og gennem alt det han opnåede, forblev han ydmyg og fulgte det stille kald til at tjene, som gav ham en klar fornemmelse for, i hvilken retning han skulle, skriver Donald Trump i erklæringen, som han har offentliggjort på Twitter.



George H.W. Bushs gode eksempel vil leve videre og fortsat inspirere amerikanere til at arbejde i en større sags tjeneste, lyder det fra Trump-parret.



- Tabet af ham smerter vores hjerter, og vi vil - sammen med det amerikanske folk - sende vores bønner til hele Bush-familien, mens vi ærer den 41. præsidents liv og arv.



George H.W. Bushs helbred har længe været skrøbeligt, og han har flere gange været indlagt.



Han efterlader sig fem børn og 17 børnebørn. Sønnen George W. Bush fulgte i sin fars fodspor og blev USA's præsident i 2001.



/ritzau/