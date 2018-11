Efter lammelse i morgentrafikken: S-tog kører forsinket

Relateret indhold Artikler

S-togene i København kører ved middagstid fredag fortsat med forsinkelser, efter at lokomotivførere om morgenen nedlagde arbejdet og gik til fagligt møde.



Lokoførerne vendte tilbage til togtrafikken omkring klokken 8.30. Da havde S-togene stået stille i halvanden time. Der er derfor forsinkelser på hele nettet.



Det oplyser Tony Bispeskov, der er informationschef hos DSB.



- Status for S-togene er, at vi fortsat er i gang med at vende tilbage til den normale køreplan. Alle S-togslinjer kører, men de kører selvfølgelig med reduktion, da der er færre end normalt, siger han kort før klokken 12.



Fredag morgen blev S-togstrafikken lammet, da lokoførerne gik til møde klokken 7. Passagerer på vej i skole og på arbejde måtte derfor se langt efter togene og finde alternativ transport.



I første omgang regnede DSB med at få normal drift i løbet af formiddagen, men passagerer må væbne sig med en smule mere tålmodighed.



- Vi forventer, at det kommer til at køre normalt igen i løbet af eftermiddagen, siger Tony Bispeskov.



Det er fjerde gang i løbet af november, at DSB's togdrift blev forstyrret på grund af arbejdsnedlæggelser blandt lokomotiv- eller togførere.



Tidligere har regional- og lyntog været ramt af arbejdsnedlæggelserne, men de har fredag morgen ikke været påvirket af striden.



Konflikten mellem DSB og de ansatte skyldes uenighed om en ny arbejdstidsaftale.



Arbejdsretten afgjorde torsdag, at de tre seneste arbejdsnedlæggelser var overenskomststridige.



Det betyder, at de lokomotiv- eller togførere, der har nedlagt arbejdet, skal betale en mindre bøde.



Dansk Jernbaneforbund, der repræsenterer lokomotiv- og togførere, opfordrede fredag morgen sine medlemmer til at gå tilbage til arbejdet.



