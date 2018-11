Lokomotivførere nedlægger arbejdet: Alle S-tog holder stille

Relateret indhold Artikler

Alle S-tog i København holder stille fredag morgen. Det skyldes ifølge DSB et fagligt møde blandt lokomotivførere.



Togene stoppede med at køre omkring klokken 7.00.



DSB kan ikke sige noget om, hvornår der kommer skub i togtrafikken igen.



Det er fjerde gang i løbet af november, at DSB's togdrift er forstyrret på grund af arbejdsnedlæggelser blandt lokomotiv- eller togførere.



Tidligere har regional- og lyntog været påvirket af arbejdsnedlæggelserne, men de er fredag morgen ikke påvirket af striden, oplyser DSB's pressevagt.



Striden mellem DSB og de ansatte skyldes uenighed om en ny arbejdstidsaftale.



Arbejdsretten afgjorde torsdag, at de tre seneste arbejdsnedlæggelser var overenskomststridige.



Det betyder, at de lokomotiv- eller togførere, der har nedlagt arbejdet, skal betale en mindre bøde.



/ritzau/