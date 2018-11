I årevis er eksporten af dansk strøm blevet bremset på dets vej mod Tyskland. Det er sket i et omfang, så EU's kommissær for konkurrence, Margrethe Vestager, er gået ind i sagen, og i branchen ventes en afgørelse at være tæt på. Det skriver Morgenavisen Jyllands-Posten.



Sagen er principiel for at få skabt et indre marked i EU for energi. Håbet blandt danske aktører er, at kommissionen bruger sagen til at understrege, at EU's indre marked skal være åbent, også for strøm.



- Det svarer til, at man fra tysk side lukker for eksport af bacon eller Lego fra Danmark. Det må man jo heller ikke. I Danmark er vi gode til at producere grøn strøm og få den udbredt. Men det kræver, at vi har et marked, der fungerer, siger specialkonsulent Carsten Chachah fra Dansk Energi til Jyllands-Posten.



Konkret har det tyske netselskab TenneT år for år siden 2011 stillet mindre kapacitet til rådighed på elforbindelsen mellem Jylland og Tyskland, selvom der reelt har været større kapacitet tilgængeligt. I nogle måneder har tyskerne bremset så meget, at kun 5 pct. af kapaciteten har været til rådighed. Det har ifølge Dansk Energi kostet nordiske elproducenter omkring en halv mia. kr. om året i tabt eksport.



I marts åbnede Margrethe Vestager en formel undersøgelse og udtalte, at »det er afgørende, at elforbindelserne forbliver åbne for handel over grænserne«.



I EU forhandles der i disse uger om fremtidens elektricitetsmarked.



- Over hele Europa bliver strømmen begrænset ved landegrænserne. Det skal stoppe, for så får vi både mere konkurrence til glæde for forbrugerne og nemmere ved omstillingen fra kul til grøn strøm, siger europaparlamentsmedlem Morten Helveg Petersen (R).



Klima- og energiminister Lars Christian Lilleholt (V) skriver i en mail til Jyllands-Posten, at "Danmark støtter, at princippet for varernes frie bevægelighed også gælder for handel med elektricitet (...) Hvis afgørelsen måtte føre til, at der hurtigere stilles mere kapacitet til rådighed for handel med elektricitet på den jysk-tyske grænse, så er det naturligvis meget glædeligt".



En talsmand for TenneT henviser i en mail til, at selskabet midlertidigt har tilbudt en minimumskapacitet på forbindelsen og i øvrigt afventer EU-Kommissionens afgørelse.



/ritzau/FINANS