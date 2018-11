En bilbombe rystede onsdag Kabul, hvorved mindst 10 blev dræbt. Samtidig blev mindst 30 meldt dræbt i Helmand-provinsen. Angrebene fandt sted, mens den afghanske præsident deltager i en FN-konference i Genève om en fredelig fremtid i Afghanistan.



Bomben i Kabul sprængte et hul i et fæstningsværk, som beskyttede britiske sikkerhedsfolk fra gruppen G4S. En gruppe oprørere trængte derefter ind på området, hvor det kom til heftige skudvekslinger.



En embedsmand siger, at mindst ti blev dræbt og 19 blev såret.



Samtidig meldtes 30 civile og 16 medlemmer af Taliban dræbt under kampe i den sydlige Helmand provins.



Attahullah Afghan, som leder provinsrådet i provinsen, siger, at der blandt dødsofrene i Helmand både er kvinder og bøn.



Kort før angrebet i Kabul talte den afghanske præsident, Ashraf Ghani, på en FN-konference i Genève om planer for en fredsløsning med Taliban.



De afghanske ledere forsøger at vinde økonomisk og politisk støtte fra udlandet på et tidspunkt, hvor Taliban har optrappet næsten daglige angreb over hele Afghanistan. Det har forårsaget store tab for de afghanske sikkerhedsstyrker og for civile.



Men trods den optrappede vold i landet har USA's særlige udsending til Afghanistan sagt, at han håber på fredsaftale med Taliban vil være i hus i april 2019.



Den særlige udsending Zalmay Khalilzad leder i Kabul således forhandlinger mellem USA, Taliban og den afghanske regering. Han sagde tidligere i denne måned, at han håber at se "en fredsaftale underskrevet inden den 20. april næste år."



