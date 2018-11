Aktien i pizzakæden Papa John's faldt i slutningen af tirsdagens handel på aktiemarkedet i USA, da avisen The Wall Street Journal kunne fortælle, at kapitalfonden Trian Fund Managenement LP har trukket følehornene til sig og ikke vil byde på koncernen.



Aktien mistede på den baggrund 10,2 pct.



Flere mulige købere skulle tidligere have vist interesse for Papa John's, med Trian i spidsen, men avisen skriver med henvisning til unavngivne kilder med kendskab til sagen, at ingen af de potentielle købere er parat til at byde på hele koncernen. Der er ellers deadline for at indgive bindende bud i næste uge.



Aktien i Papa John's er faldet med 7,7 pct. i år til 51,77 dollar, men kursen var tidligere i år, i januar, helt oppe i 68,62 dollar. Pizzakæden har dog været ramt af kontrovers, da selskabets tilbagevendte grundlægger John H. Schnatter midt i en turnaround-proces måtte træde tilbage under beskyldninger for racistiske udtalelser.



/ritzau/FINANS