"Lovløse handlinger" som opbringningen af ukrainske skibe forhindrer, at et normalt forhold mellem USA og Ukraine kan udvikle sig.



Den advarsel kommer mandag fra den amerikanske FN-ambassadør, Nikki Haley, under et hastemøde i FN's Sikkerhedsråd om krisen mellem Ukraine og Rusland.



- USA ville byde et normalt forhold til Rusland velkommen. Men lovløse handlinger som denne gør det fortsat umuligt, siger Haley ifølge nyhedsbureauet dpa.



Søndag åbnede den russiske kystvagt ild og beslaglagde tre ukrainske flådefartøjer. Russerne tilbageholder i alt 24 besætningsmedlemmer.



Hændelsen har ført til en betydelig forværring i spændingerne mellem de to lande.



To af de ukrainske besætningsmedlemmer blev såret under episoden ved Krim-halvøen i Sortehavet.



Rusland beskylder Ukraine for at forsøge at fremprovokere en krise i samarbejde med Vesten. Ukraine mener omvendt, at Rusland udviser militær aggression.



Som følge af episoden har Ukraines præsident erklæret undtagelsestilstand. Præsident Petro Porosjenko har også sat militæret i højeste beredskab.



I Nato er der fuld støtte til Ukraine. Det siger forsvarsalliancens generalsekretær, Jens Stoltenberg, på en pressekonference mandag aften.



- Vi så, at Rusland anvendte militær magt mod Ukraine på en åben og direkte måde, konstaterer Stoltenberg. Hans udtalelser falder efter et møde mellem Nato-ambassadørerne og Ukraines ambassadør.



- Alle allierede udtrykker fuld støtte til Ukraines territoriale integritet og suverænitet, tilføjer han.



Nato-chefen opfordrer Rusland til omgående at frigive de ukrainske skibe og søfolk, der er tilbageholdt.



- Man kan ikke retfærdiggøre denne brug af militær magt mod ukrainske skibe og søfolk, siger Stoltenberg.



Han tilføjer, at Ruslands handlinger "optrapper situationen i regionen".



- Rusland må forstå, at dets handlinger har konsekvenser, siger han.



/ritzau/