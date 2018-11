Onlinesalget slog alle rekorder på Black Friday i USA

I stedet for at tage i shopping malls valgte amerikanerne i højere grad end tidligere at høste Black Friday-tilbud via en internetforbindelse. Det skriver nyhedsmediet CNBC.com.



I alt blev der på Black Friday - som er dagen efter den amerikanske helligdag Thanksgiving og i mange år kendetegnet ved at være amerikanernes helt store indkøbsdag - foretaget 6,22 mia. onlinesalg.



Det er en stigning på 23,6 pct. i forhold til sidste år, viser tal indsamlet af Adobe Analytics på 80 af de 100 største netbutikker i USA - herunder Walmart og Amazon.



I alt blev 2 mia. salg foretaget via smartphones, hvilket også er en stigning siden sidste år. I alt er 33,5 pct. af onlinehandlerne foretaget via smartphones. Sidste år var andelen på 29,1 pct.



"Detailhandlen har gjort sit til, at opbygge bedre mobile oplevelser for forbrugerne og har fået vendt næsten 10 pct. af de besægende via smartphones til også at blive købere," siger direktør i Adobe Digital Insights Taylor Schreines til cnbc.com.