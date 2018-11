Hård konkurrence tager pynten af juletræerne

Juletræerne ser i år flottere og endnu grønnere ud end normalt. Især nordmannsgranen med genetisk fortid i Georgien og Tyrkiet trivedes med sommerens tørke og varme.



- Til gengæld har mange nyplantede juletræer lidt under tørken. 25 procent er gået ud, og det er ikke alle avlere, der har økonomi til en genplantning, siger Claus Jerram Christensen, direktør i brancheforeningen Danske Juletræer.



For selvom Danmark er Europas største eksportør af juletræer, så er økonomien presset hos mange avlere.



Lavere eksportpriser trækker for første gang i mange år den samlede danske eksportværdi på juletræer og pyntegrønt ned under en milliard kroner, viser nye tal.



- Det er sjette år i træk, at eksportværdien falder. Vi skal tilbage til 1999 for at se så lavt et niveau, siger Claus Jerram Christensen.



Så selv om der ret stabilt de sidste syv-otte år er eksporteret omkring ti millioner træer årligt med et lille plus op sidste år, så hjælper det lige fedt.



- Vi er dygtige til at lave gode træer i Danmark. Men vi er under prispres. Vores hovedmarked i Tyskland producerer flere og bedre træer. Det samme sker i Polen, England og Frankrig. Vi er også en til to euro bagud på transportomkostninger allerede, når vi skal sende træerne ned gennem Europa, siger han.



Tyskland aftager cirka halvdelen af de danske juletræer. Her faldt priserne per træ med 14 procent i 2017.



- Siden 2012, hvor prisen var højest, er der sket et fald på 42 kroner per træ, der eksporteres. Dengang fik vi 120 kroner i Tyskland per træ mod nu 78, siger Claus Jerram Christensen.



- Mange sælger i dag til under produktionsomkostningerne, og det er ikke alle, der har en økonomi, der kan blive ved med at holde til det. Derfor kom tørken også for os på et skidt tidspunkt, uanset at nogle af træerne så ser flot grønne ud.



Vejen frem er ifølge branchedirektøren at lave noget, der hele tiden er et gran bedre end de andre lande.



- Desuden skal vi have lukket det østeuropæiske marked op, hvor købekraften er kommet tilbage efter finanskrisen, siger Claus Jerram Christensen.



FAKTA:



* Der blev i 2017 eksporteret danske juletræer og pyntegrønt for 957 mio. kr.



* Heraf tegnede træerne sig for 783 mio. kr.



* Eksportværdien faldt med fire pct. i forhold til året før for træerne og tolv pct. for klippegrønt.



* Samlet er eksportværdien faldet med godt en halv mia. kr. over de seneste fem år.



* Danske juletræer sælges til 38 lande med Vietnam og Libanon som de senest tilkomne.



* De tysktalende lande i Europa modtager 56 procent af den danske eksport.



* Andre større importører er beneluxlandene, Øst- og Centraleuropa samt de nordiske lande.



Kilde: Danske Juletræer







/ritzau/