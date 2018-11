Store prisfald på penthouse-lejligheder i London

Det er sløje tider for det tidligere så brandvarme boligmarked i London.



Huspriserne er faldet fem kvartaler i træk som konsekvens af en cocktail af priser, der var blevet meget høje, afgiftsstigninger for såkaldte second homes, altså bolig nummer to, og så ikke mindst brexit, som har skabt dyb tvivl om fremtidens økonomiske udsigter i London.



Spændinger mellem Rusland og Storbritannien efter novichok-giftangrebene tidligere på året har muligvis også afholdt rige russere fra at være helt interesserede i luksusboliger i London, som de var tidligere.



Lige nu bliver priserne presset ekstra ned af sælgere, som gerne vil af med deres bolig inden jul, ifølge Bloomberg beder købere aktuelt om prisnedslag på 15 pct., og der er mange eksempler på sælgere af penthouselejligheder, som har sænket prisen med 20 pct. eller mere.



Hvad med f.eks. en stor lejlighed med fem soveværelser på 49. etage i Aykon London One tower i Vauxhall-området? Den er nedsat fra oprindelig 13,8 mio. pund (166 mio. kr.) til 11 mio. pund (93 mio. kr.).



Hvis det virker dyrt, så er der også en toetagers lejlighed med to soveværelser i en nybygget ejendom i Camden, som nu fås får 1 mio. pund (8,5 mio. kr.) mod en oprindelig udbudspris på 1,3 mio. pund (11 mio. kr.)