Massivt politiopbud vogter truet iransk gruppe i København

Der vil være massivt politiopbud, når den iranske gruppe ASMLA lørdag og søndag holder konference på Amager i København.



Gruppen er årsagen til en diplomatisk krise mellem Danmark og Iran, fordi den hyldede et blodigt angreb på en militærparade i Iran for to måneder siden, hvor 25 mistede livet.



Siden har ASMLA angiveligt været centrum for den massive politiaktion, som lukkede broer og veje i timevis den 28. september.



Det skyldtes ifølge PET, at iranske efterretningsfolk planlagde et angreb på tre herboende medlemmer af ASMLA.



På grund af truslen har politiet opsat kontrolposter ved hotellet Park Inn by Radisson på Amager, hvor konferencen afholdes. Der ventes omkring 200 deltagere.



- Politiet vil være massivt til stede derude i løbet af weekenden, siger Riad Tolba, der er vicepolitiinspektør ved Københavns Politi.



- Det skal sikre, at arrangementet kan blive afholdt i god ro og orden, at der sikkerhedsmæssigt ikke sker noget derude og for at skabe tryghed for deltagerne, hotellet og for de omkringboende, siger han.



ASMLA står for Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahvaz. Gruppen kæmper for, at et område i Iran bliver løsrevet og gjort selvstændigt.



Formålet med konferencen er ifølge ASMLA's talsmand, Yaqoub al-Tostari, at udbrede kendskabet til "den terror, som det iranske styre udøver".



- Vi har sammen med andre minoriteter - både etniske og religiøse - været udsat for den statslige terror i Iran. Det er nu nået helt til Danmark, og det vil vi sætte fokus på, siger Yaqoub al-Tostari.



Han mener ikke, at ASMLA er skyld i den diplomatiske krise mellem Iran og Danmark.



Striden har ført til, at den danske ambassadør blev hjemkaldt fra Iran og har fået Danmarks regering til at true med sanktioner.



- Vi mener ikke, at Danmark skal betale regningen for, at Iran ikke vil acceptere ytringsfrihed i Danmark. Den her konflikt er Irans ansvar. Danmark har ikke gjort noget forkert, og det har vi heller ikke, siger Yaqoub al-Tostari.



Iran har tidligere afvist, at iranske efterretningsfolk skulle have planlagt et angreb i Danmark.



Yaqoub al-Tostari er ikke ASMLA-talsmandens rigtige navn. Ritzaus redaktion er bekendt med hans rigtige navn.



