London piller burgerreklamer ned i busser og tog

Efter et længere tilløb har myndighederne i den britiske hovedstad, London, besluttet, at brugerne af byens offentlige trafik ikke længere skal bombarderes med reklamer for usund og fedende mad.



Tilbage i maj fremlagde Londons borgmester, Sadiq Khan, kommunens planer om et reklameforbud for junkfood i et forsøg på at sætte en stopper for epidemien med overvægtige børn.



Et problem, som borgmesteren har kaldt en "tikkende bombe".



Dengang sagde Khan, at 40 procent af Londons børn på 10 og 11 år er overvægtige eller lider direkte af fedme.



Myndighederne har haft konsulenter på planen, og nu er det hele klart, skriver BBC og avisen The Independent.



Den 25. februar 2019 bliver det forbudt at reklamere for eksempelvis sodavand, pomfritter og burgere i den offentlige trafik, herunder i undergrundsbanen og i busser.



- Fedme blandt børn bringer livet i fare for Londons unge. Det risikerer at bringe et kæmpe pres på et i forvejen overbebyrdet sundhedsvæsen, siger borgmester Khan ifølge The Independent.



- Det er bydende nødvendigt, at vi reagerer kraftigt på den tikkende bombe nu og reducerer eksponeringen af reklamer for junkfood, siger han og tilføjer, at reklamerne spiller en rolle for såvel børn som forældre og familier.



Det er ikke alt, der kan købes hos eksempelvis McDonald's og Burger King, der nu rammes af reklameforbud i trafiksystemet.



Reklamer for usaltede nødder, rosiner og sukkerfrie sodavand vil fortsat være tilladt. Det er produkter, der betegnes som "mindre sunde", der rammes, og det omfatter i øvrigt også chokoladebarer.



Avisen skriver, at forbuddet i London kommer, efter at Amsterdam i Holland i 2017 indførte et tilsvarende forbud.



Noget af det, som ligger til grund for forbuddet, er en undersøgelse fra Cancer Research, en britisk organisation som Kræftens Bekæmpelse. Den siger, at unge, som dagligt bombarderes med reklamer, har dobbelt så stor risiko for at blive fede.







/ritzau/