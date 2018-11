Den amerikanske hedgefond Glenview Capital Management har skruet noget ned for sin shortposition og sats på kursfald i William Demant Holding.



Torsdag lyder Glenview Capital Managements shortposition på 0,95 pct. mod tidligere 1,23 pct., fremgår det af data fra Finanstilsynet.



Når fonde shorter en aktie, låner de den og sælger den på børsen i håb om at købe den tilbage senere, når den er faldet. Går alt efter planen, kan fonden stikke differencen i lommen minus et gebyr for at have lånt aktien samt eventuel kurtage for handlerne.



Det er første gang, at Glenview giver sig tilkende med en ny shortposition i William Demant, siden midten af august.



Torsdag eftermiddag stiger William Demant-aktien 0,9 pct. til 194,90 kr. Siden midten af august er aktien dog faldet næsten 100 kr. i værdi, så det har umiddelbart været en god forretning for Glenview i den periode.



/ritzau/FINANS