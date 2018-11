Erhvervsstyrelsen indbringer Deloitte-revisorer for Revisornævn efter undersøgelse af OW Bunker-regnskaber

Opdateret kl. 15.13 - Erhvervsstyrelsen indbringer to Deloitte-revisorer for revisorernes disciplinærnævn, Revisornævnet.



Det sker efter, at styrelsen har afsluttet en undersøgelse af revisionen af OW Bunkers års- og koncernregnskab for 2013, skriver styrelsen i en pressemeddelelse.



"Erhvervsstyrelsen har konstateret, at revisorerne har undladt at planlægge og udføre revisionshandlinger til imødegåelsen af risikoen for, at koncernens bruttofortjeneste kunne være væsentligt påvirket af gevinster/tab ved ændringer i olieprisen, herunder nettogevinster på oliederivater, der ikke havde til formål at sikre mod risikoen i olieprisen på lagrene og indgåede kontrakter," lyder det i meddelelsen.



Oliehandelsselskabet OW Bunker blev børsnoteret i marts 2014 til en markedsværdi på godt 5 mia. kr., men fik kun syv måneder på fondsbørsen, indtil det gik konkurs bl.a. efter store tab på spekulation i avancerede oliederivater.



Grundlæggende handler klagepunktet om revisionen af OW Bunkers brug af oliederivater i en såkaldt rammestyringsmodel, som virksomheden brugte.



Erhvervsstyrelsen er tilsynsmyndighed for revisorer og revisionsvirksomheder. De kan sætte undersøgelser i gang, hvis de vurderer, at der er en risiko for, at en revisor har overtrådt reglerne. Hvis det er tilfældet, kan styrelsen indbringe vedkommende for Revisornævnet, og det er altså det, Erhvervsstyrelsen nu har besluttet.



Udover revisionen af 2013-regnskabet, er der blevet undersøgt en række revisorerklæringer, som blev afgivet af de godkendte revisorer i forbindelse med omstruktureringen af O.W. Bunker-koncernen.



"Der er ved undersøgelsen af disse revisorerklæringer ligeledes konstateret væsentlige mangler ved det udførte arbejde," skriver Erhvervsstyrelsen i meddelelsen.



Deloitte uenige i kritikken



Revisionskæmpen Deloitte er "fundamentalt uenig" i kritikken, lyder det i en meddelelse.



"Vi kan konstatere, at vi er fundamentalt uenige i Erhvervsstyrelsens kritik, som vi mener baserer sig på en manglende forståelse af både revisionsmæssige principper og forretningsmæssige standarder for den type af virksomheder, som O.W. Bunker repræsenterer. Derfor ser vi nu frem til at få sagen bedømt af fagfolk i Revisornævnet," siger Anders Dons, adm. direktør i Deloitte, i meddelelsen.



"Vi står inde for revisorernes revision af O.W. Bunkers koncernregnskab for 2013, der var aflagt i fuld overensstemmelse med internationale regnskabsstandarder. O.W. Bunkers forretningsmodel var udbredt og helt almindelig for den type af virksomheder," fortsætter Anders Dons.



I meddelelsen skriver Deloitte, at revisionshuset får "opbakning fra eksterne eksperter i regnskab og revision, der fastslår, at styrelsens kritik ikke understøttes af de relevante regnskabs- og revisionskrav."



Samtidig noterer Deloitte sig, at kritikken ikke vedrører selve regnskabet.



"Styrelsen kritiserer i stedet visse forhold i forbindelse med det arbejde, revisorerne udførte i forbindelse med omstruktureringen af O.W. Bunker. Selvom vi ikke på alle punkter er enige, tager vi kritikken til efterretning, der kan beskrives som værende af mere formel karakter og ikke har nogen betydning for rigtigheden af omstruktureringen," lyder det fra Anders Dons, der fortsætter:



"Vi kan imidlertid fuldt ud stå inde for revisionen af O.W. Bunkers koncernregnskab, og det er også netop derfor, at vi fundamentalt har svært ved at forstå, hvorfor Erhvervsstyrelsen finder anledning til at kritisere de to revisorer."