JP Morgan skærer i forventninger til oliepris i 2019: Opec skal sænke produktion med 1,2 mio tønder om dagen

Udsigterne for prisen på en tønde brent råolie næste år ser nu noget mere sorte ud, hvis det står til investeringsbanken JP Morgan. De sænker nemlig forventningen til olieprisen i 2019 fra 83,5 dollar pr. tønde til 73 dollar pr. tønde.Scott Darling, der er leder af olie og gas-analyseafdelingen hos JP Morgan siger ifølge CNBC, at de ændrede forventninger til dels skyldes, at den amerikanske olieforsyning vil stige i anden halvdel af næste år.JP Morgan forventer, at prisen på referenceolien Brent-olie, vil gå mod 64 dollar pr. tønde i 2020, skriver CNBC.I torsdagens asiatiske handel koster en tønde brent råolie omkring 63 dollar pr. tønde, mens en tønde amerikansk WTI-olie handles omkring 54 dollar pr. tønde.Investorerne ser med spænding mod det næste møde i Opec, der er organisationen af olieeksporterende lande, som holdes 6 december. Opec overvejer at skære i olieproduktionen, fordi man frygter en overflod af olie. Til gengæld frygter analytikere ifølge Reuters, at oliemarkedet ikke har tilstrækkelige reserver i tilfælde af uforudsete forsyningsproblemer trods en høj produktion på verdensplan, skriver Ritzau.Opec skal skære olieproduktionen med 1,2 mio. tønder om dagen i hele næste år, for at kunne balancere oliemarkedet ordentligt, mener Scott Darling, ifølge CNBC.Det seneste stykke er olieprisen faldet en del siden den seneste top den 3. oktober, hvor en tønde olie i USA kostede 76,41 dollar. For et par dage siden skrev Ritzau, at bunden faldt ud af oliemarkedet, da prisen på råolie i USA ramte 53,15 dollar pr. tønde.