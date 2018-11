Københavns Politi har anholdt en mand i en sag, hvor tre foreninger mistænkes for at have bedraget Socialstyrelsen for et større millionbeløb.



Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.



Københavns Politi modtog den 8. oktober en anmeldelse fra Socialstyrelsen om bedrageri med offentlige midler i perioden fra 2014 til 2018.



Siden er sagen vokset.



Anmeldelsen drejer sig om tre foreninger, der i flere tilfælde har fået tilskud til projekter på Socialstyrelsens område.



Der er anmeldt cirka 30 forhold om bedrageri til en værdi af cirka 4,5 millioner kroner.



Derudover er der mistanke om forsøg på svindel for foreløbig omkring 9,5 millioner kroner, hvor der dog ikke er lykkedes at få bevilget midler.



Efterforskningen har foreløbig vist, at der var personsammenfald i de tre foreninger, og det har ført til anholdelse af manden, der torsdag fremstilles i grundlovsforhør, hedder det i pressemeddelelsen.