DSB: Togførerne vender tilbage til arbejdet

DSB oplyser, at togførerne er vendt tilbage til arbejdet onsdag morgen. DSB forventer, at togene kører normalt igen fra omkring klokken 10.



Der har hele morgenen kørt færre tog, hvilket har givet længere rejsetid onsdag morgen i hele landet.



Det skyldes en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse blandt personalet. Det oplyser DSB på sin hjemmeside.



"Vi kender endnu ikke omfanget og varigheden. Der vil ikke blive indsat togbusser," skriver DSB.



S-togene i København kører dog helt efter planen, skriver DSB på Twitter.



DSB og fagforeningen Dansk Jernbaneforbund har de seneste uger forhandlet om en ny arbejdstidsaftale.



Der er blandt andet uenighed om, hvor meget indflydelse de ansatte skal have på planlægningen af arbejdet.



I sidste uge var meldingen fra Dansk Jernbaneforbund, at der var langt til en endelig aftale.



Baggrunden for striden er, at DSB har meldt sig ind i den private arbejdsgiverorganisation Dansk Industri og derfor har opsagt overenskomster med staten.



De ansatte hos DSB skal derfor over på en privat overenskomst, og i den forbindelse har DSB opsagt en lang række lokalaftaler med de ansatte.



Dansk Jernbaneforbund undersøger baggrunden for onsdagens arbejdsnedlæggelse.



Fagforeningen opfordrer de ansatte til at komme tilbage i arbejde.



/ritzau/