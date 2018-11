Højesteret går imod landsret og udviser LTF-leder

Opdateret 13.29 Loyal To Familia-leder Shuaib Khan idømmes en ubetinget udvisning for at have truet en betjent i sommeren 2017.



Det beslutter Højesteret tirsdag.



Der er ikke tale om udvisning for altid, men Khan er idømt et indrejseforbud, der gælder i seks år.



Dermed går landets øverste retsinstans imod både by- og landsret.



Her blev Khan kun idømt en betinget udvisning.



Fra 2003 til 2017 har Shuaib Khan fået 13 domme, hvoraf størstedelen handler om personfarlig kriminalitet. Den hårdeste af dommene omfatter en straf på otte års fængsel for dødsvold med 14 knivstik i Aalborg.



Domstolene har hidtil afvist at udvise Shuaib Khan på grund af hans tilknytning til Danmark. Han er født i Danmark, og han har senest været i Pakistan i 2007.



I afgørelsen lægger Højesteret blandt andet vægt på Khans lange historik som kriminel.



Man mener, at der er risiko for, at han atter vil begå personfarlig kriminalitet, hvis han ikke udvises, ligesom retten mener, at han ikke er uden forsætninger for at klare sig i Pakistan.



32-årige Shuaib Khan er født i Danmark, men er pakistansk statsborger.



Gennem sin forsvarer, advokat Michael Juul Eriksen, har han fortalt, at hans tilknytning til Pakistan er meget begrænset, og at han dårligt taler sproget.



Den har anklagemyndigheden dog ikke købt.



Under sin varetægtsfængsling i denne sag kom Khan i besiddelse af en ulovlig mobiltelefon. Det udnyttede politiet og satte en aflytning i værk. I samtalerne blev der talt punjabi.



Her kunne tolke konstatere, at han talte et fint og forståeligt punjabi med accent.



Episoden, der har kostet Khan tilværelsen i Danmark, fandt sted i forbindelse med en visitation af en gruppe bandefolk på Nørrebro i sommeren 2017.



- Husk hans ansigt, skal Khan have sagt til de andre bandefolk, inden han henvendte sig direkte til betjenten:



- Det kan godt være, at du kan huske vores ansigter, men vi kan også huske dig. Pas på din ryg.



I forbindelse med domsafsigelsen var Shuaib Khan ikke selv til stede. Det var heller ikke tilfældet ved sidste retsmøde den 5. november.



Faktisk er han slet ikke i Danmark. Det er politiets opfattelse, at han opholder sig i Spanien, hvor han har været siden november sidste år.



Herfra styrer han stadig den nu forbudte bande Loyal To Familia (LTF).



Foruden udvisningsdommen idømmes Khan også tre måneders fængsel, som er en skærpelse. Fængselsstraffen i Østre Landsret lød på 60 dage.



