Politi: Bandeleder og radiovært er død

Relateret indhold Tilføj søgeagent Københavns Politi Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Københavns Politi

Opdateret 12.56 Københavns Politi skriver nu, at tidligere bandeleder og radiovært Nedim Yasar er død af kvæstelser efter skud, som han blev ramt af mandag aften.



"Den 31-årige mand, der i aftes blev ramt af skud, er netop afgået ved døden. De pårørende er underrettet, og vi kan bekræfte, at afdøde er identisk med den i medierne omtalte Nedim Yasar," skriver politiet i en pressemeddelelse.



Nedim Yasar havde mandag aften deltaget i en reception for sin netop udkomne bog i Københavns Nordvestkvarter. Da han forlod arrangementet ved 19.30-tiden, blev han skudt.



Den 31-årige har ifølge politiet tidligere været del af et bandeexitprogram. I august 2017 rettede han henvendelse til det lokale politi og oplyste, at han havde været forsøgt overfaldet. Dette førte til, at han fik en alarmtelefon. Denne havde han ikke med i forbindelse med skudattentatet.



Han har ikke siden oplyst politiet om nye trusler.



"Det er politiets foreløbige vurdering, at der blev afgivet mindst to skud af en person, der forlod gerningsstedet til fods. Gerningsmanden, som var iklædt mørkt tøj, kom til gerningsstedet fra Glentevej og forsvandt efterfølgende i samme retning," lyder det i meddelelsen.



Politiet søger vidner, der kan bidrage med oplysninger i anledning af sagen og er særligt interesseret i at tale med personer, som har kendskab til eventuelle nye trusler.