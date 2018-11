Opdateret 12.09 med rettelse af urigtig oplysning om, at Nedim Yasar skulle være afgået ved døden. Politiet har senere understreget, at han fortsat er i kritisk tilstand.Det var radiovært og tidligere bandeleder Nedim Yasar, der mandag blev skudt i København, da han forlod receptionen for sin bog, der netop er udkommet tirsdag.Chefredaktør Jørgen Ramskov fra Radio24syv oplyste tidligere, at han skulle være afgået ved døden, men politiet oplyser nu, at han ikke er død men fortsat i kritisk tilstand.Politiet fik meldingen om skyderiet, der skete på Hejrevej, mandag klokken 19.38.Hejrevej ligger i Københavns Nordvestkvarter.Københavns Politi har tirsdag formiddag endnu ikke foretaget nogle anholdelser i sagen.Nedim Yasar har i samarbejde med forfatter og journalist Marie Louise Toksvig netop udgivet bogen "Rødder", der handler om Yasars vej ud af bandemiljøet.I et interview med Ekstra Bladet i weekenden forklarede han, hvordan han har måtte leve i skyggen, siden han valgte at deltage i et exitprogram.I interviewet fortalte han, at han stadig levede med en trussel mod sit liv og havde mareridt om natten om, at nogen pludselig sparker døren ind til lejligheden.Her kom det også frem, at han sidste år blev forsøgt overfaldet i sit eget hjem."Jeg nåede at tænke "hvad fuck er det, der står foran mig". Men så så jeg kniven, og det gik op for mig, hvorfor han var der. Jeg skulle slås ihjel," fortalte Nedim Yasar til Ekstra Bladet.Yasar var ifølge ham selv leder af banden Los Guerreros, som var en støttegruppe til Bandidos på den københavnske Vestegn./ritzau/