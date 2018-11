Det skriver medierne: Danske Bank aflyttede whistleblowers telefon

Danske Banks whistleblower, Howard Wilkinson, blev klappet ned fra talerstolen efter mandagens hvidvaskhøring på Christiansborg. Her beskyldte han blandt andet Danske Bank for at aflytte ham og for at lyve om bankens indsats mod hvidvask.Valget stod mellem en britisk børsnotering eller et salg til en kapitalfond. Nu har dansk lægefirma besluttet sig og indgået en aftale med kapitalfonden Inflexion, der sender en investering på omkring 160 mio. kr. ind i Danske Lægers Vaccinations Service.Flere års strid om et af Danmarks ældste værtshuse ser ud til at nå sin ende. Ejendomsinvestoren blev sejrherre. Til gengæld skal gruppen bag natklubben Arch køre Skindbuksen videre: På torsdag genåbner den historiske beværtning.Store virksomheder overskrider betalingsfristen over for 4 ud af ti små virksomheder. Det presser deres likviditet, og problemet vokser.Adform ser ud til at opnå en forsigtig værdifastsættelse, når selskabet ringer med børsklokken den 30. november. Markedet presses af fald i de store udenlandske teknologiaktier.Danica beskyldes for utilbørlig opførsel i forsøget på at holde på kunderne. Pensionsselskabet advarer kunder mod at skifte til konkurrenter, selv om Finanstilsynets opsang om det modsatte.Intern undersøgelse i Nykredit afslører, at finansgiganten i sidste uge gav forkerte oplysninger om den 17 mia. kr. store fond, som Nordea brugte til spekulation i udbytteskat. Nu erkender Nykredit, at 5-10 medarbejdere kendte til det reelle formål med fonden, som Nykredit administrerede.Opsvinget skal bruges til at mere end fordoble kravet til bankernes kapitalbuffer, mener Nationalbanken. Det vil ramme kreditgivningen, spår Finans Danmark.Auktionshuset Bruun Rasmussen jagter ny omsætning på 200 mio. kr. på auktionsgenstande under 3000 kr. Det har indtil nu har været Lauritz.coms domæne./ritzau/FINANS