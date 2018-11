Danske og svenske foreninger og en tyrkisk virksomhed var ofrene, da en tidligere skrothandler forsøgte at snyde sig til penge.



Det fastslår Retten i Sønderborg, som mandag har idømt den 69-årige Palle Jakobsen, der også kendes som Palle Skrot, fængsel i to år og seks måneder, skriver jv.dk.



Ved hjælp af falske mails med fakturaer forsøgte han at score penge. De blev sendt til kassereren i foreningerne, men han fik dem til at se ud, som om de var afsendt af formanden.



Under sagen har Jakobsen hævdet, at det i virkeligheden var hans kæreste, den amerikanske pornostjerne Melissa Reed, som stod bag, skriver jv.dk.



I Nigeria var hun løbet ind i problemer og brugte derfor Palle Jakobsens konto til overførsel af penge fra handler med diamanter og ædelstene.



"Den her historie med Melissa Reed finder vi særdeles utroværdig," sagde retsformand Kim Grunnet ifølge jv.dk.



Manden er tidligere blevet dømt for groft bedrageri, momssvig og dokumentfalsk.